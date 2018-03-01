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| | Спасатели Петербурга вызволили вмерзшую в лед чайку

Спасатели Петербурга вызволили вмерзшую в лед чайку

Вчера, 20:44
В первый день весны в Санкт-Петербурге немного потеплело, что не очень позитивно сказалось на некоторых птицах. В лед Фонтанки около Летнего сада вмерзла чайка, освободили водореза с плена и с комфортом доставили к врачам сотрудники МЧС города.

Спасатели Петербурга вызволили вмерзшую в лед чайку

 

В 13:20 1 марта в экстренные службы Санкт-Петербурга поступил звонок. Очевидцы рассказали, что около Летнего сада на льду Фонтанки застряла птица, чайка сидела неподвижно, видно было, что она сама не в состоянии выбраться. Спасатели приехали меньше чем за 20 минут. Сотрудники МЧС аккуратно вырубили топориком птицу из ледяного плена, после чего осмотрели. Поскольку птица повредила лапу, было приятно решение не отпускать ее в полет. Чайку доставили в больницу на такси.

В МЧС Северной столицы рассказали, что птица была передана ветеринарам и сейчас находится под их наблюдением.
Виктория Озерова
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