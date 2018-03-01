В Воронеже сильный ветер развернул светофор от водителей

Необычный инцидент произошел в Коминтерновском районе Воронежа. Из-за сильного ветра светофор на улице Хользунова развернуло от водителей в сторону пешеходов. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

Виктория Озерова

Жители Воронежа рассказали о необычном происшествии в Коминтерновском районе города. Фотография с места событий появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что сильный порыв ветра развернул от водителей светофор на улице Хользунова, и он «перешел» на сторону пешеходных. ДТП и больших пробок в результате инцидента не образовалось. Пользователи Сети предполагают, что причиной такого явления мог стать вовсе не ветер, а большегруз. Некоторые пошутили, что светофор «обиделся» из-за заторов и плохой погоды.В управлении, заведующем светофорным хозяйством Воронежа, сообщили, что поломка будет устранена в течение суток.