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| | В Воронеже сильный ветер развернул светофор от водителей

В Воронеже сильный ветер развернул светофор от водителей

Вчера, 20:40
Необычный инцидент произошел в Коминтерновском районе Воронежа. Из-за сильного ветра светофор на улице Хользунова развернуло от водителей в сторону пешеходов. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

В Воронеже сильный ветер развернул светофор от водителей

 

Жители Воронежа рассказали о необычном происшествии в Коминтерновском районе города. Фотография с места событий появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что сильный порыв ветра развернул от водителей светофор на улице Хользунова, и он «перешел» на сторону пешеходных. ДТП и больших пробок в результате инцидента не образовалось. Пользователи Сети предполагают, что причиной такого явления мог стать вовсе не ветер, а большегруз. Некоторые пошутили, что светофор «обиделся» из-за заторов и плохой погоды.

В управлении, заведующем светофорным хозяйством Воронежа, сообщили, что поломка будет устранена в течение суток.
Виктория Озерова
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