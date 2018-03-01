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| | В Ульяновске со двора дома украли шлагбаум

В Ульяновске со двора дома украли шлагбаум

Вчера, 18:50
В Ульяновске украли шлагбаум со двора жилого дома, расположенного по улице Варейкиса. Фотография с объявлением о пропаже появилась в Сети.

В Ульяновске со двора дома украли шлагбаум

 

В социальной сети «ВКонтакте» группа «Ульяновск – Новости» опубликовала новость о пропаже шлагбаума. Публикация содержала в себе несколько фотографии, первая из которых несла обращение к жителям. «Анонимность и вознаграждение» обещали в просьбе тем, кто стал свидетелем кражи или обладает хоть какой-то информацией. Остатки шлагбаума, а точнее крепление от него и несколько проводов были отображены во втором снимке.

Новость подписчики группы восприняли по-разному. Одни из них отнеслись к краже шлагбаума как к преступлению, и пожелали удачных поисков. Другие напомнили, что шлагбаум стоял незаконно и то, что он исчез со своего место вполне нормально, так как он не должен был там находиться. Третьи восприняли новость с юмором: «Тот, кто украл, отзовись, я знаю, где ещё можно "демонтировать"», «Продам шлагбаум».
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