В Норильске горняки выталкивали автобус из снежного затора

Норильским горнякам пришлось выталкивать автобус из снежного затора. Видео со случившимся появилось в интернете.

Известно, что ранее из-за схожих погодных условий не удалось доставить работников на шахту «Скалистая» рудника «Комсомольский». Так же рабочие поделились случаями того, как подобное случалось ранее. Один из них рассказал, что автобус, ехавший в колонне, застрял в снегу. Сам транспорт замело снегом, а его отсутствия какое-то время никто не замечал. Известно, что ранее из-за схожих погодных условий не удалось доставить работников на шахту «Скалистая» рудника «Комсомольский». Так же рабочие поделились случаями того, как подобное случалось ранее. Один из них рассказал, что автобус, ехавший в колонне, застрял в снегу. Сам транспорт замело снегом, а его отсутствия какое-то время никто не замечал.

В социальной сети «Вконтакте» группа «Я живу в Красноярске» опубликовала видео, на котором видно как горнякам приходится толкать автобус. Транспортное средство, доставлявшее мужчин на работу, застряло в снежном заторе. 30-секундное видео полностью передает погоду: силуэты работников едва различимы из-за снежной бури, ставшей причиной остановки. Шквальный ветер и обильный снег не смогли помешать горнякам – автобус удалось вытолкать и уехать назад. «Ничего особенного. Будни», - прокомментировал происходящее на видео рабочий Андрей Новиков. На видео видно несколько автобусов, но неизвестно, сколько из них попали в снежный плен.