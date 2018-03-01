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| | В Ростове на Извилистой появился водопад из кипятка

В Ростове на Извилистой появился водопад из кипятка

Сегодня, 17:16
Пользователи соцсетей сообщили, что в Ростове-на-Дону появился водопад: кипяток полился из крыши многоэтажного здания на улице Извилистой, 7. В стояке котельной дома сорвало кран. ЧП удалось ликвидировать, никто не пострадал.

В Ростове на Извилистой появился водопад из кипятка

 

В соцсетях Ростова-на-Дону очевидцы проинформировали о коммунальном ЧП, произошедшем 1 марта на улице Извилистой, 7. На одной из труб котельной многоэтажного здания, которая располагается на крыше, сорвало кран. В результате потоки горячей воды хлынули вниз на тротуар, подъезд и вход в дом. Пользователи сравнили ЧП с водопадом и фонтаном.

 

В обслуживающей строение компании подтвердили информацию. Они сообщили, что поломка не была связана с недавними морозами, и ее удалось ликвидировать в течение получаса. В результате коммунального происшествия никто не пострадал.
Виктория Озерова
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