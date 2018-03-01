Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть

В российском городе Сланцы, Ленобласть, население которого насчитывает более 30 тысяч человек, в очередной раз улицы покрылись фекалиями из-за того, что коллектор, в котором протекали нечистоты, перемёрз.

Заметим, подобное происшествие уже случалось в Сланцах, когда горожане заметили разлившиеся нечистоты прямо на улицах города два года назад. Видео, на котором запечатлены последствия данной аварии, было загружено обеспокоенными очевидцами на видеохостинг YouTube.

Александр Вест

Авария на трубе, по которой в Сланцах нечистоты с насосно-канализационной станции поступают на очистные сооружения, произошла утром в четверг, 1 марта. Из-за замерзшей трубы нечистоты стали вырываться прямо на поверхность, вызывая немалое беспокойство у местных жителей. Представители коммунальных служб заявили, что единственным решением в данной ситуации, которое может разрешить подобный кризис, является сброс нечистот на открытый грунт.