Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть

Авария на трубе, по которой в Сланцах нечистоты с насосно-канализационной станции поступают на очистные сооружения, произошла утром в четверг, 1 марта. Из-за замерзшей трубы нечистоты стали вырываться прямо на поверхность, вызывая немалое беспокойство у местных жителей. Представители коммунальных служб заявили, что единственным решением в данной ситуации, которое может разрешить подобный кризис, является сброс нечистот на открытый грунт.
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