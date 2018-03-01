NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин В Москве выдвинули Тимати и Фадеева на пост президента РФ
| | Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть

Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть

Сегодня, 17:05
В российском городе Сланцы, Ленобласть, население которого насчитывает более 30 тысяч человек, в очередной раз улицы покрылись фекалиями из-за того, что коллектор, в котором протекали нечистоты, перемёрз.

Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть

 

Авария на трубе, по которой в Сланцах нечистоты с насосно-канализационной станции поступают на очистные сооружения, произошла утром в четверг, 1 марта. Из-за замерзшей трубы нечистоты стали вырываться прямо на поверхность, вызывая немалое беспокойство у местных жителей. Представители коммунальных служб заявили, что единственным решением в данной ситуации, которое может разрешить подобный кризис, является сброс нечистот на открытый грунт.

 
Заметим, подобное происшествие уже случалось в Сланцах, когда горожане заметили разлившиеся нечистоты прямо на улицах города два года назад. Видео, на котором запечатлены последствия данной аварии, было загружено обеспокоенными очевидцами на видеохостинг YouTube.

Александр Вест
Новости по теме
Женщина в сланцах и юбке прогулялась по Воронежу
Женщина в сланцах и юбке прогулялась по Воронежу

В Воронеже резко похолодало до -20 градусов по Цельсию. Многие горожане обратно достали теплые вещи из гардероба, но одна женщина решила не «утепляться» и

Восстановлена подача электричества на очистные сооружения в Донецке
Восстановлена подача электричества на очистные сооружения в Донецке

Ремонтники в четверг восстановили подачу электроэнергии на очистные сооружения Донецка. Как сообщалось в прессе ранее, установки 3 сентября повредил

В Сланцах нетрезвый посетитель кафе размахивал гранатой
В Сланцах нетрезвый посетитель кафе размахивал гранатой

На днях один из жителей Сланцевского района Ленинградской области разозлился не на шутку - войдя в роль террориста, он запугал посетителей местного кафе

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости