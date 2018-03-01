Учебный процесс в эвакуированной школе в Москве из-за пожара восстановлен

В одной из школ на юго-востоке Москвы эвакуировали учеников и рабочий персонал из-за пожара. В настоящее время образовательный процесс восстановлен.

Никита Готский

Ранее из школы, которая располагается на Перервинском бульваре, спасатели провели эвакуацию почти пяти сотен учеников и преподавателей. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. Прибывшие на место аварии пожарные утилизировали воспламенение всего за несколько минут. Отчего загорелась школа сейчас выясняется.Как рассказали московские чиновники, учебный процесс в данное время продолжается. Педагоги приступили к выполнению своих трудовых обязанностей в стенах учебного заведения. Детей поместили в залах соседнего корпуса. С пламенем боролись 44 спасателя и 14 пожарных расчетов.