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| | Учебный процесс в эвакуированной школе в Москве из-за пожара восстановлен

Учебный процесс в эвакуированной школе в Москве из-за пожара восстановлен

Сегодня, 16:22
В одной из школ на юго-востоке Москвы эвакуировали учеников и рабочий персонал из-за пожара. В настоящее время образовательный процесс восстановлен.

Учебный процесс в эвакуированной школе в Москве из-за пожара восстановлен

 

Ранее из школы, которая располагается на Перервинском бульваре, спасатели провели эвакуацию почти пяти сотен учеников и преподавателей. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. Прибывшие на место аварии пожарные утилизировали воспламенение всего за несколько минут. Отчего загорелась школа сейчас выясняется.

Как рассказали московские чиновники, учебный процесс в данное время продолжается. Педагоги приступили к выполнению своих трудовых обязанностей в стенах учебного заведения. Детей поместили в залах соседнего корпуса. С пламенем боролись 44 спасателя и 14 пожарных расчетов.
Никита Готский
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