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| | Калининградец в ресторане стрелял в диджея за отказ поставить песню

Калининградец в ресторане стрелял в диджея за отказ поставить песню

Сегодня, 16:18
В Калининграде в одном из ресторанов посетитель выстрелил в живот диджею за отказ поставить заказанную песню.

Калининградец в ресторане стрелял в диджея за отказ поставить песню

 

В отделение полиции города Калининград поступило заявление от 37-летнего мужчины, в которого стрелял посетитель ресторана. В ходе расследования было выяснено, что 57-летний посетитель под влиянием алкогольного опьянения потребовал у диджея поставить заказанную им ранее песню, но так как песня по репертуару не соответствовала имиджу ресторана, диджей был вынужден отказать. Из-за этого он был оскорблен пьяным дебоширом, а после и вовсе в фойе получил выстрел в живот из устройства для запуска охотничьих сигнальных ракет. Потерпевший серьезных повреждений не получил, однако был сильно напуган.

В данный момент дебошир находится под арестом, против него открыто уголовное дело. За его преступление ему светит срок в виде 4-х месяцев ареста.
Пелагея Лебединская
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