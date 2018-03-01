Калининградец в ресторане стрелял в диджея за отказ поставить песню

В отделение полиции города Калининград поступило заявление от 37-летнего мужчины, в которого стрелял посетитель ресторана. В ходе расследования было выяснено, что 57-летний посетитель под влиянием алкогольного опьянения потребовал у диджея поставить заказанную им ранее песню, но так как песня по репертуару не соответствовала имиджу ресторана, диджей был вынужден отказать. Из-за этого он был оскорблен пьяным дебоширом, а после и вовсе в фойе получил выстрел в живот из устройства для запуска охотничьих сигнальных ракет. Потерпевший серьезных повреждений не получил, однако был сильно напуган.
В данный момент дебошир находится под арестом, против него открыто уголовное дело. За его преступление ему светит срок в виде 4-х месяцев ареста.