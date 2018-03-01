Калининградец в ресторане стрелял в диджея за отказ поставить песню

В Калининграде в одном из ресторанов посетитель выстрелил в живот диджею за отказ поставить заказанную песню.

Пелагея Лебединская

В отделение полиции города Калининград поступило заявление от 37-летнего мужчины, в которого стрелял посетитель ресторана. В ходе расследования было выяснено, что 57-летний посетитель под влиянием алкогольного опьянения потребовал у диджея поставить заказанную им ранее песню, но так как песня по репертуару не соответствовала имиджу ресторана, диджей был вынужден отказать. Из-за этого он был оскорблен пьяным дебоширом, а после и вовсе в фойе получил выстрел в живот из устройства для запуска охотничьих сигнальных ракет. Потерпевший серьезных повреждений не получил, однако был сильно напуган.В данный момент дебошир находится под арестом, против него открыто уголовное дело. За его преступление ему светит срок в виде 4-х месяцев ареста.