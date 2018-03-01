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| | Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд

Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд

Сегодня, 15:17
Настя Рыбка вместе со своими коллегами по преподаванию сексуальных курсов собиралась провести в одной из гостиниц Таиланда секс-тренинг. Вся компания там и была задержана местной полицией.

Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд

 

Всем известная скандальная экскортница Настя Рыбка вместе со своими партнерами после ареста в гостинице Таиланда обвиняется местными властями в нелегальной рабочей деятельности. Впоследствии чего оказалось, что секс-братия незаконно пребывала на территории этой страны. Организаторы секс-тренингов были депортированы, им вынесли запрет на въезд в Таиланд.

На секс-тренингах Настя со своими коллегами обучала молодых девушек удовлетворять сексуальные потребности мужского пола, а также давала советы по соблазнению богатых мужчин.
Пелагея Лебединская
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