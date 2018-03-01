Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд

Настя Рыбка вместе со своими коллегами по преподаванию сексуальных курсов собиралась провести в одной из гостиниц Таиланда секс-тренинг. Вся компания там и была задержана местной полицией.

Пелагея Лебединская

Всем известная скандальная экскортница Настя Рыбка вместе со своими партнерами после ареста в гостинице Таиланда обвиняется местными властями в нелегальной рабочей деятельности. Впоследствии чего оказалось, что секс-братия незаконно пребывала на территории этой страны. Организаторы секс-тренингов были депортированы, им вынесли запрет на въезд в Таиланд.На секс-тренингах Настя со своими коллегами обучала молодых девушек удовлетворять сексуальные потребности мужского пола, а также давала советы по соблазнению богатых мужчин.