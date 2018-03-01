Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина

В Сети появились данные о смерти матери известного музыканта Вени Д’ркина. Соответствующая информация появилась в социальной сети «ВКонтакте».

Никита Готский

В одном из сообществ появились сведения о смерти Майи Степановны Литвиновой, родной матери Александра Михайловича Литвинова, известного в 90-х годах музыканта Вени Д’ркина. Известно, что женщина трудилась учителем математики, его отец работал в том же заведении директором.Веня Д’ркин с 7 лет писал стихи, с 12 лет рисовал картины маслом и играл на гитаре. Позже, уже став взрослым, он стал выступать на некоторых музыкальных фестивалях и квартирниках, самым ярким для Вени стал 1997 год. Он дает многочисленные клубные и квартирные концерты, выступает также на радиостанции «РаКурс», гастролирует по Подмосковью, радует публику своими музыкальными композициями в Воронеже и Харькове. Осенью того же года у Д’ркина обнаружили первые признаки рака, а через два года рок-бард умирает от болезни.