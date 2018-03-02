Человек в пальто и маске коня обокрал сауну в Новочеркасске

В Новочеркасске ночью 24 февраля произошло довольно необычное ограбление, в котором злоумышленник облачился в маску коня и совершил преступление, обокрав сауну. Произошедшее было запечатлено с помощью камер видеонаблюдения.

Мужчина в маске коня проверил наличие персонала, которого не оказалось на месте, а убедившись в полном отсутствии людей в сауне, он проник во внутренне помещение, где разжился продуктами из холодильника, попутно прихватив и огнетушитель, и покинул здание через парадный вход.

Александр Вест

В Сети популярность набирает видео, на котором запечатлён неизвестный преступник, надевший растаманскую цветастую шапку поверх резиновой маски коня и ограбивший сауну. На записи отчетливо видно, как человек в длинном пальто черного цвета через центральный вход проник в здание, где находилась сауна. Многие пользователи не смогли сдержать смеха от того, что наконец объявился прославленный «конь в пальто». Заметим, недоумение вызвал характер кражи, так как преступник не был заинтересован в краже дорогостоящей бытовой и компьютерной техники.