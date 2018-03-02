Человек в пальто и маске коня обокрал сауну в Новочеркасске

В Сети популярность набирает видео, на котором запечатлён неизвестный преступник, надевший растаманскую цветастую шапку поверх резиновой маски коня и ограбивший сауну. На записи отчетливо видно, как человек в длинном пальто черного цвета через центральный вход проник в здание, где находилась сауна. Многие пользователи не смогли сдержать смеха от того, что наконец объявился прославленный «конь в пальто». Заметим, недоумение вызвал характер кражи, так как преступник не был заинтересован в краже дорогостоящей бытовой и компьютерной техники.
Человек в пальто и маске коня обокрал сауну в НовочеркасскеСегодня, 03:30
Провокатор в маске коня попытался соврать пресс-конференцию Ксении Собчак. Мужчина попытался проникнуть на брифинг кандидата в президенты, но был выдворен из
В Башкирии хулиганы выкрасили коня в автомобильную краску. Это необычное преступление случилось в Белорецком районе. О злодеянии правоохранителям сообщили
В мировой Сети опубликовали видеоролик, на котором видно, как живодеры-хасиды протащили по дороге живого коня при помощи автомобиля. Происшествие случилось в