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| | Человек в пальто и маске коня обокрал сауну в Новочеркасске

Человек в пальто и маске коня обокрал сауну в Новочеркасске

Сегодня, 03:30
В Новочеркасске ночью 24 февраля произошло довольно необычное ограбление, в котором злоумышленник облачился в маску коня и совершил преступление, обокрав сауну. Произошедшее было запечатлено с помощью камер видеонаблюдения.

Человек в пальто и маске коня обокрал сауну в Новочеркасске

 

В Сети популярность набирает видео, на котором запечатлён неизвестный преступник, надевший растаманскую цветастую шапку поверх резиновой маски коня и ограбивший сауну. На записи отчетливо видно, как человек в длинном пальто черного цвета через центральный вход проник в здание, где находилась сауна. Многие пользователи не смогли сдержать смеха от того, что наконец объявился прославленный «конь в пальто». Заметим, недоумение вызвал характер кражи, так как преступник не был заинтересован в краже дорогостоящей бытовой и компьютерной техники.

 
Мужчина в маске коня проверил наличие персонала, которого не оказалось на месте, а убедившись в полном отсутствии людей в сауне, он проник во внутренне помещение, где разжился продуктами из холодильника, попутно прихватив и огнетушитель, и покинул здание через парадный вход.

Александр Вест
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