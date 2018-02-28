В больнице Ногинска из-за задымления эвакуированы 60 человек

В Подмосковье из-за задымления в психиатрической больнице были эвакуированы 60 человек.

Задымление произошло во втором корпусе, на третьем этаже. Свыше 60 больных были эвакуированы работниками в другой корпус, находящийся рядом.К ногинской психиатрической больнице прибыл пожарно-спасательный гарнизон.По словам представителя оперативного штаба чрезвычайных ситуаций, в результате чрезвычайного происшествия никто из пациентов не пострадал. Уже выяснена причина задымления - короткое замыкание в подсобном помещении лечебного учреждения.Психиатрическая больница № 25 находится на улице 8 Марта в Ногинске.