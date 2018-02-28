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| | Живодеры в Ростове изрезали ножом кота

Живодеры в Ростове изрезали ножом кота

Вчера, 22:48
Жители Ростова шокированы произошедшим в их городе. Пьяные живодеры изрезали ножом кота.

Живодеры в Ростове изрезали ножом кота

 

Кота спасла от смерти жительница города. Девушка услышала крики животного около дома в районе Александровки.

Коту изверги порезали уши и отрезали край хвоста. Девушка сразу же отвезла беднягу к ветеринару. В ветеринарной клинике Тимурке (так назвала его девушка) хирург оказал первую помощь. После обследования выяснилось, что от пережитого кот не может открыть глаза. Кроме того, у животного началась мочекаменная болезнь.

По словам зоозащитника, Тимуру необходимо будет пройти медикаментозное лечение и пережить операцию зашивания век, а также частичной ампутации хвоста. Спасительница Тимура надеется его выздоровление.

Живодеров, изрезавших животного, пока ищут. Их ждет уголовное наказание за жестокое обращение с животными.
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