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| | Частный самолет Cessna парализовал работу аэропорта Казани

Частный самолет Cessna парализовал работу аэропорта Казани

Вчера, 20:31
Аэропорт Казани временно прекратил свою работу. Аэроузел не может принимать самолеты из-за заблокировавшего взлетно-посадочную полосу частного авиалайнера Cessna, у которого при посадке лопнуло шасси. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.

Частный самолет Cessna парализовал работу аэропорта Казани

 

В 16:34 по московскому времени в аэропорту Казани случилась поломка, временно учреждение не может принимать и отправлять авиалайнеры. Уточняется, что причиной инцидента стал частное судно Cessna, у которого при посадке лопнуло заднее правое шасси. После этого лайнер развернуло, и он заблокировал взлетно-посадочную полосу. Самолет прилетел чартерным рейсом из Барселоны, на его борту находились оперная певица Аида Гаррифулина, Ольга Гаррифулина и Фарида Мухамедзянова и три члена экипажа. Никто не пострадал.

На место инцидента выехали следователи для проверки по факту произошедшего.
Виктория Озерова
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