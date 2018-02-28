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| | Ребенок из России погиб при сходе лавины в Киргизии

Ребенок из России погиб при сходе лавины в Киргизии

Вчера, 21:37
В Киргизии российские туристы попали под снежную лавину, в результате погибла 9-летняя девочка. Гибель 9-летней россиянки подтвердили в посольстве РФ в Бишкеке.

Ребенок из России погиб при сходе лавины в Киргизии

 

Стало известно, что юная россиянка отдыхала со своей семьей на горнолыжном курорте «Каприз» на территории Иссык-Кульской области. Туристы катались в горах на лыжах рядом с базой. Лавина начала сходить, когда семья еще находилась в горах. Отец и мать ребенка остались живы, а девочка погибла под снежным завалом. В посольстве считают, что сход лавины случился в результате катания туристов на лыжах в данном районе.

В данный момент родственники девочки находятся в местной милиции и оформляют все необходимые документы. Представители посольства сообщили, что окажут россиянам необходимую помощь.
Татьяна Преображенская
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