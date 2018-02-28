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| | Голый дебошир в аэропорту Новосибирска попал на видео

Голый дебошир в аэропорту Новосибирска попал на видео

Вчера, 19:30
Накануне на борту рейса Санкт-Петербург – Новосибирск 47-летний мужчина снял одежду, начал ходить по салону и приставать к девушкам, а затем избил проводника. В Сети появился ролик с неадекватно себя ведшим пассажиром.

Голый дебошир в аэропорту Новосибирска попал на видео

 

28 февраля один из пассажиров самолета S7 Airlines, следовавшего из Северной столицы в Новосибирск, начал вести себя неадекватно. Сначала мужчина разделся и принялся так расхаживать по борту авиалайнера. Затем он начал приставать к пассажирам с различными вопросами и перешел к рукоприкладству. Дошло до того, что дебошир терроризировал весь самолет. Бортпроводник сделал мужчине замечание и попросил его занять свое место, но тот отреагировал тем, что начал душить проводника.

 

В Сети появилось соответствующее видео. На кадрах видно, как неравнодушные пассажиры помогли утихомирить голого дебошира, привязав его ремнями на свободном ряду. По приземлению 47-летнего мужчину задержали правоохранители.
Виктория Озерова
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