Голый дебошир в аэропорту Новосибирска попал на видео

28 февраля один из пассажиров самолета S7 Airlines, следовавшего из Северной столицы в Новосибирск, начал вести себя неадекватно. Сначала мужчина разделся и принялся так расхаживать по борту авиалайнера. Затем он начал приставать к пассажирам с различными вопросами и перешел к рукоприкладству. Дошло до того, что дебошир терроризировал весь самолет. Бортпроводник сделал мужчине замечание и попросил его занять свое место, но тот отреагировал тем, что начал душить проводника.
В Сети появилось соответствующее видео. На кадрах видно, как неравнодушные пассажиры помогли утихомирить голого дебошира, привязав его ремнями на свободном ряду. По приземлению 47-летнего мужчину задержали правоохранители.