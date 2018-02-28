Голый дебошир в аэропорту Новосибирска попал на видео

Накануне на борту рейса Санкт-Петербург – Новосибирск 47-летний мужчина снял одежду, начал ходить по салону и приставать к девушкам, а затем избил проводника. В Сети появился ролик с неадекватно себя ведшим пассажиром.

Виктория Озерова

28 февраля один из пассажиров самолета S7 Airlines, следовавшего из Северной столицы в Новосибирск, начал вести себя неадекватно. Сначала мужчина разделся и принялся так расхаживать по борту авиалайнера. Затем он начал приставать к пассажирам с различными вопросами и перешел к рукоприкладству. Дошло до того, что дебошир терроризировал весь самолет. Бортпроводник сделал мужчине замечание и попросил его занять свое место, но тот отреагировал тем, что начал душить проводника.В Сети появилось соответствующее видео. На кадрах видно, как неравнодушные пассажиры помогли утихомирить голого дебошира, привязав его ремнями на свободном ряду. По приземлению 47-летнего мужчину задержали правоохранители.