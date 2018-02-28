В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина

Обстоятельства смерти пенсионера в магазине в центре Москвы расследуют представители Следственного комитета. Как известно, мужчина скончался после сделанного ему охранником замечания. Информация об этом появилась в Telegram-канале СК.

Николай Офицеров

», - говорится в сообщении Следственного комитета.Согласно информации ведомства, пенсионеру неожиданно стало плохо, а прибывшие на место медики вынуждены были лишь констатировать его смерть.», - говорится в сообщении. Помимо этого, планируется дать правовую оценку действиям сотрудникам магазина. Не исключается, что именно их действия стали одной из причин произошедшей трагедии.