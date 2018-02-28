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| | В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина

Сегодня, 17:39
Обстоятельства смерти пенсионера в магазине в центре Москвы расследуют представители Следственного комитета. Как известно, мужчина скончался после сделанного ему охранником замечания. Информация об этом появилась в Telegram-канале СК.

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина

 

«75-летний мужчина после совершения покупок 12 февраля покинул магазин, находящийся на Комсомольском проспекте, не оплатив один из товаров. По просьбе охранника, пожилой мужчина отправился в подсобное помещение магазина для просмотра записи с камер видеонаблюдения», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Согласно информации ведомства, пенсионеру неожиданно стало плохо, а прибывшие на место медики вынуждены были лишь констатировать его смерть.

«По данному факту проводится проверка. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. После нее будет установлено, что именно повлекло за собой кончину пенсионера», - говорится в сообщении. Помимо этого, планируется дать правовую оценку действиям сотрудникам магазина. Не исключается, что именно их действия стали одной из причин произошедшей трагедии.
Николай Офицеров
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