В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина

«75-летний мужчина после совершения покупок 12 февраля покинул магазин, находящийся на Комсомольском проспекте, не оплатив один из товаров. По просьбе охранника, пожилой мужчина отправился в подсобное помещение магазина для просмотра записи с камер видеонаблюдения», - говорится в сообщении Следственного комитета.
Согласно информации ведомства, пенсионеру неожиданно стало плохо, а прибывшие на место медики вынуждены были лишь констатировать его смерть.
«По данному факту проводится проверка. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. После нее будет установлено, что именно повлекло за собой кончину пенсионера», - говорится в сообщении. Помимо этого, планируется дать правовую оценку действиям сотрудникам магазина. Не исключается, что именно их действия стали одной из причин произошедшей трагедии.