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| | В Ростове полиция во время погони открыла огонь по ворам

В Ростове полиция во время погони открыла огонь по ворам

Сегодня, 16:17
Сотрудники правоохранительных органов в Ростове-на-Дону вступили в погоню за злоумышленниками, которые пытались скрыться от полицейских на автомобиле. Правоохранителям пришлось открыть огонь по преступникам.

В Ростове полиция во время погони открыла огонь по ворам

 

Официальные представители регионального Управления Министерства внутренних дел РФ обнародовали информацию о том, что инспектор Дорожно-патрульной службы заметил пять неизвестных мужчин, которые попытались вскрыть припаркованный автомобиль. Заметив стражей закона, злоумышленники сели в стоящее неподалёку авто и предприняли попытку скрыться от представителей правосудия. В попытках выехать из города, преступники создавали опасные аварийные ситуации на дороге, не реагируя на призывы полицейских, требующих остановить авто.

 

Когда сотрудники ДПС открыли огонь по колёсам автомобиля, злоумышленники не стали рисковать своей жизнью и остановили машину. Все пятеро человек были задержаны и доставлены в ближайшее отделение полиции.
Александр Вест
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