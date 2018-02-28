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| | Полиция забрала с учёбы сторонника Навального в Котласе

Полиция забрала с учёбы сторонника Навального в Котласе

Сегодня, 14:55
Сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение полиции 18-летнего сторонника известного политического деятеля Алексея Навального. Правоохранители забрали студента прямо с учёбы.

Полиция забрала с учёбы сторонника Навального в Котласе

 

В российском городе Котлас волонтёр Алексея Навального попал под стражу из-за обвинений в возбуждении вражды или ненависти среди населения. Помимо вышеупомянутых обвинений студент был заподозрен в намеренной порче государственного имущества, однако, свидетельствовать против себя юноша не стал, отвергнув все обвинения, выдвинутые в его сторону. По словам задержанного Кирилла Копылова, сотрудники полиции пытались снять у него отпечатки пальцев, а также грозили ему отчислением с учёбы, если он продолжит активистскую деятельность, поддерживая Навального.

Правоохранители обвинили Кирилла в распространении агитационных листовок в поддержку оппозиционера, а также в расклеивании их на остановках общественного транспорта, что посчитали порчей имущества, принадлежащего муниципалитету.
Александр Вест
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