Сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение полиции 18-летнего сторонника известного политического деятеля Алексея Навального. Правоохранители забрали студента прямо с учёбы.

Александр Вест

В российском городе Котлас волонтёр Алексея Навального попал под стражу из-за обвинений в возбуждении вражды или ненависти среди населения. Помимо вышеупомянутых обвинений студент был заподозрен в намеренной порче государственного имущества, однако, свидетельствовать против себя юноша не стал, отвергнув все обвинения, выдвинутые в его сторону. По словам задержанного Кирилла Копылова, сотрудники полиции пытались снять у него отпечатки пальцев, а также грозили ему отчислением с учёбы, если он продолжит активистскую деятельность, поддерживая Навального.Правоохранители обвинили Кирилла в распространении агитационных листовок в поддержку оппозиционера, а также в расклеивании их на остановках общественного транспорта, что посчитали порчей имущества, принадлежащего муниципалитету.