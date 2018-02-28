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| | Настя Рыбка рассказала об ужасах тайландской тюрьмы

Настя Рыбка рассказала об ужасах тайландской тюрьмы

Сегодня, 14:38
Модель Настя Рыбка смогла у кого-то раздобыть смартфон и пообщалась со своими подписчиками в социальной сети. Она вкратце рассказала об ужасных условиях ее содержания в камере.

Настя Рыбка рассказала об ужасах тайландской тюрьмы

 

Здесь нужно напомнить, что девушка в компании своего тренера и десяти российских граждан были задержаны тайландскими полицейскими в одной из гостиниц острова Лан. Всем задержанным было предъявлено обвинение в незаконном проведении секс-тренингов. Полицейские опросили всех задержанных и выяснили, что участники несостоявшихся секс-тренингов заплатили только по шестьсот долларов, но к тренировкам приступить еще не успели. Их благополучно отпустили, а организаторов поездки: Настю Рыбку и тренера поместили в следственный изолятор.
 
Через несколько дней их выпустили, но тут же лишили тайских виз и перевели в другую тюрьму, как незаконных мигрантов. Девушка рассказала своим поклонникам об ужасных условиях содержания: бетонный пол, нет кроватей, кормят очень плохо. Она уже успела отморозить себе почку, но никакого врача не присылают. Все комментаторы морально поддержали девушку в трудную минуту.

Сергей Денисов
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