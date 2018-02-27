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| | В Таганроге мужчина сбил собаку и ездил с трупом на бампере несколько дней

В Таганроге мужчина сбил собаку и ездил с трупом на бампере несколько дней

Вчера, 23:02
В соцсетях обсуждают происшествие в Таганроге. Мужчина на автомобиле сбил собаку и ездил с трупом пса на бампере несколько дней.

 

Фото и видео случившегося начали размещать в социальных сетях местные очевидцы. На фото видно собаку, которая застряла в бампере автомобиля.

По словам свидетелей, на момент ДТП собака была еще жива. Однако водитель не попытался оказывать какую-либо помощь животному, а потом даже не соизволил вытащить застрявшую уже мертвую собаку. Очевидцы указывают на белый Nissan Tiida.

Расследование происшествия не начинали, так как не поступало официальных обращений граждан. После обращения местной жительницы в УВД Таганрога с заявлением о жестоком обращении с животными, сотрудниками организована проверка. На данный момент правоохранители устанавливают личность владельца автомобиля.
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