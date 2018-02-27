Цыганская свадьба детей в торговом центре возмутила новосибирцев

27 февраля жители Новосибирска стали свидетелями цыганской свадьбы 11-летнего жениха и 14-летней невесты в одном из торговых центров. Полиция проводит проверку по факту данного инцидента.

В торговом центре Новосибирска 27 февраля местными жителями была замечена цыганская свадьба малолетних жениха и невесты. Фото свадебной церемонии 11-летнего жениха и 14-летней невесты активно публиковались в социальных сетях.Новосибирцы возмущены тем, что в брак вступали несовершеннолетние, ведь это выходит за рамки законодательства Российской Федерации. Согласно действующим законам РФ, минимальный возраст для вступления в брак – это 16 лет, однако и он допустим только в исключительных случаях. К примеру, на территории Чеченской Республики вступать в брак разрешено с 14 лет.По цыганским традициям, выходить замуж и жениться можно детям с 10 лет. По факту публикаций сообщений о свадьбе в Новосибирске в СМИ, представители правоохранительных органов притупили к проверке.