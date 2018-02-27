Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний В Казани мужчина расстрелял пешеходов, забаррикадировавшись в квартире Цыганская свадьба детей в торговом центре возмутила новосибирцев Глава МИД Ирака заявил о закупке российских С-400 Американец размера XXXXXL смог стать моделью Арабская звезда украла клип у Алексея Воробьёва На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери «Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ Школьник из Новой Зеландии разозлился из-за запрета носить дуршлаг на голове Депардье отменил гастроли из-за болезни Защитник Сергея Семёнова готовит для Рыбки и Лесли место в российской тюрьме Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги
| | На видео попал взрыв Land Rover в Воронеже

На видео попал взрыв Land Rover в Воронеже

Вчера, 21:19
В Воронеже полностью сгорел Land Rover. Происшествие наблюдалось на улице Пирогова Советского района.

На видео попал взрыв Land Rover в Воронеже

 

Жители Воронежа наблюдали такую картину: 26 февраля, прямо на улице горел дорогой внедорожник. Во время пожара из салона Land Rover прозвучало несколько взрывов. На любительской видеосъемке отчётливо видно, как пламя полностью охватило авто. Также можно услышать сильные взрывы, от которых оператор-любитель испугался.

Местная жительница рассказала, что внедорожник долго горел и всё это время периодически взрывался. Для устранения ЧП прибыли 4 сотрудника МЧС и одна единица техники, но что-либо сделать с пылающим Land Rover им ничего не удалось. В конечном итоге пожар потух сам по себе.
Пресс-служба городского управления МЧС России по Воронежской области сообщила, что пострадавших на месте пожара не обнаружено. На данный момент идет расследование причин возгорания автомобиля.
Новости по теме
Внедорожник Land Rover Discovery обновился до 2018 модельного года
Внедорожник Land Rover Discovery обновился до 2018 модельного года

Британская компания Jaguar Land Rover представила рестайлинговый внедорожник Land Rover Discovery 2018 модельного года. Отмечается, что новинка получила

В Санкт-Петербурге на территории яхт-клуба затонул внедорожник Land Rover
В Санкт-Петербурге на территории яхт-клуба затонул внедорожник Land Rover

В Санкт-Петербурге минувшей ночью на территории яхт-клуба «Стрельна» затонул внедорожник Land Rover. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по

В Воронеже ночью подожгли «Land Rover»
В Воронеже ночью подожгли «Land Rover»

В элитном районе Воронежа сегодня ночью произошло возгорание дорогой иномарки. В жилом районе «Задонье» в пять часов утра загорелся автомобиль

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости