На видео попал взрыв Land Rover в Воронеже

В Воронеже полностью сгорел Land Rover. Происшествие наблюдалось на улице Пирогова Советского района.

Жители Воронежа наблюдали такую картину: 26 февраля, прямо на улице горел дорогой внедорожник. Во время пожара из салона Land Rover прозвучало несколько взрывов. На любительской видеосъемке отчётливо видно, как пламя полностью охватило авто. Также можно услышать сильные взрывы, от которых оператор-любитель испугался.Местная жительница рассказала, что внедорожник долго горел и всё это время периодически взрывался. Для устранения ЧП прибыли 4 сотрудника МЧС и одна единица техники, но что-либо сделать с пылающим Land Rover им ничего не удалось. В конечном итоге пожар потух сам по себе.Пресс-служба городского управления МЧС России по Воронежской области сообщила, что пострадавших на месте пожара не обнаружено. На данный момент идет расследование причин возгорания автомобиля.