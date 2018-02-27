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| | Спустя 25 лет после побега солдат-дезертир сдался полиции

Спустя 25 лет после побега солдат-дезертир сдался полиции

Вчера, 20:31
Добровольно явиться Сергею Трофимову, который дезертировал из армии, посоветовала родня. Следователь рассказал родственникам, что именно грозит дезертиру. ГВСУ в 2017 года выявило 614 беглецов, которые совершили побег со службы в России в разное время. 
 

Спустя 25 лет после побега солдат-дезертир сдался полиции

 

Трофимов, самовольно покинул часть 25 лет назад, на тот момент он был в звании младшего сержанта. Сотрудники полиции продолжительное время проводили работу с родственниками беглеца, с целью донести до них, что ожидает Трофимова.

Видимо, именно близкие настояли на том, чтобы дезертир сдался полиции. Трофимов так и поступил. Существуют смягчающие обстоятельства, к примеру, издевательства и жестокое обращение в стенах воинской части.

Солдату срочной службы, который совершил побег, предписаны либо административное наказание в размере 200 000 рублей, либо заключение в тюрьму на два года.
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