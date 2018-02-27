Спустя 25 лет после побега солдат-дезертир сдался полиции

Добровольно явиться Сергею Трофимову, который дезертировал из армии, посоветовала родня. Следователь рассказал родственникам, что именно грозит дезертиру. ГВСУ в 2017 года выявило 614 беглецов, которые совершили побег со службы в России в разное время.

Трофимов, самовольно покинул часть 25 лет назад, на тот момент он был в звании младшего сержанта. Сотрудники полиции продолжительное время проводили работу с родственниками беглеца, с целью донести до них, что ожидает Трофимова.Видимо, именно близкие настояли на том, чтобы дезертир сдался полиции. Трофимов так и поступил. Существуют смягчающие обстоятельства, к примеру, издевательства и жестокое обращение в стенах воинской части.Солдату срочной службы, который совершил побег, предписаны либо административное наказание в размере 200 000 рублей, либо заключение в тюрьму на два года.