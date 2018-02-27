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| | В подвале дома Петербурга обнаружили труп без зубов, пальцев и ступни

В подвале дома Петербурга обнаружили труп без зубов, пальцев и ступни

Вчера, 20:05
Накануне, 26 февраля, в подвале дома Санкт-Петербурга был найден труп бездомного мужчины лет сорока. Стало известно, что у него были повреждены нижние конечности и полость рта.

В подвале дома Петербурга обнаружили труп без зубов, пальцев и ступни

 

По предварительным данным, мужчина проживал в подвале парадной шестиэтажного жилого дома на улице Серпуховской. Там он был замечен мёртвым местным дворником. Полиция города Санкт-Петербурга прибыла на место происшествия и провела осмотр. Бездомный не был убит, хоть на его теле и есть видимые повреждения: выбиты зубы, нет пальцев на левой ноге, отсутствует часть правой ступни.

Труп сейчас находится в морге. Личность мужчины без определённого места жительства неизвестна. Эксперты выясняют причину смерти.
Дарья Дмитриева
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