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| | На нефтебазе в Ингушетии взорвался резервуар с мазутом

На нефтебазе в Ингушетии взорвался резервуар с мазутом

Вчера, 19:17
27 февраля на карабулавской нефтебазе случилось ЧП – возник взрыв, а затем пожар в емкости с мазутом. Такую информацию предоставили из МЧС Ингушетии. В организации сообщили, что никто не пострадал.

На нефтебазе в Ингушетии взорвался резервуар с мазутом

 

Заявку на устранение происшествия по улице Промысловой экстренная служба получила после обеда. На сайте главного управления сообщили, что нефтебазе Карабулаке загорелся резервуар, в котором хранили 300 тысяч кубических метров мазута.

Спасатели рассказали, что место возгорания удалось потушить в течение получаса. Перед пожаром произошел взрыв, а уже после трехтонный резервуар для хранения мазута загорелся. Республиканский МЧС отметил, что огонь начал переходить на соседний резервуар, который ещё больше – 5 тонн.
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