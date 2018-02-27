На нефтебазе в Ингушетии взорвался резервуар с мазутом

27 февраля на карабулавской нефтебазе случилось ЧП – возник взрыв, а затем пожар в емкости с мазутом. Такую информацию предоставили из МЧС Ингушетии. В организации сообщили, что никто не пострадал.

Заявку на устранение происшествия по улице Промысловой экстренная служба получила после обеда. На сайте главного управления сообщили, что нефтебазе Карабулаке загорелся резервуар, в котором хранили 300 тысяч кубических метров мазута.Спасатели рассказали, что место возгорания удалось потушить в течение получаса. Перед пожаром произошел взрыв, а уже после трехтонный резервуар для хранения мазута загорелся. Республиканский МЧС отметил, что огонь начал переходить на соседний резервуар, который ещё больше – 5 тонн.