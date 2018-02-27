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| | Сотрудники Шереметьево препятствовали проведению проверки ФАС

Сотрудники Шереметьево препятствовали проведению проверки ФАС

Сегодня, 18:02
Как сообщается, сотрудница аэропорта Шереметьево препятствовала проверке должностным лицам Федеральной антимонопольной группы. Проверка вызвана подозрением в антиконкурентном соглашении по транспортировке грузов.

Сотрудники Шереметьево препятствовали проведению проверки ФАС

 

Представители ФАС заявили, что были отключены сетевые диски, заблокирован доступ к почте сотрудников в компании «Москва Карго». Следует отметить, что это одна из самых больших компаний по транспортировке грузовых и почтовых авиаперевозок в России. Предприятие находится Шереметьево, и обслуживает все виды авиатранспорта.

Известно, что «Москва Карго» полностью принадлежит компании Международный аэропорт Шереметьево. За 2016 кампания заработала 2,9 млрд руб. Партнерами «Москва Карго» являются «Аэрофлот», Air France, Air Astana, DHL, TNT, Pony Express.

Теперь и АО «МАШ» и «Москва Карго» подозреваются ФАС России в нарушениях. Существует информация о том, что ФАС намеревается увеличить размер штрафов за воспрепятствование проведению проверок должностным лицам федерального антимонопольного органа.
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