В Словакии был убит известный журналист-расследователь

Представители правоохранительных органов в Словакии сообщили о найденных телах журналиста и его девушки в их собственном жилище в городе Велка-Мака. На телах погибших молодых людей полицейские обнаружили огнестрельные ранения.

Александр Вест

В данный момент правоохранители в Словакии занимаются тщательным расследованием произошедшего двойного убийства, жертвами которого стал Ян Кучак, прославившийся благодаря своим журналистским расследованиям, а также его подруга. Бездыханное тело 27-летнего журналиста было обнаружено прямо в доме, где ранее проживала пара. В полицию обратились родственники усопшего Яна Кучака после того, как он и его подруга в течение нескольких дней не отвечали на звонки.Ранее именитое издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что в прошлом году журналист обращался в правоохранительные органы, сообщая об неоднократных угрозах, исходивших в его адрес от бизнесмена Мариана Кочнера.