Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом Российская молодёжь стремительно набирает вес Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом Во Франции из-за аномальных холодов замерзли насмерть три человека Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров» США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов
| | В Словакии был убит известный журналист-расследователь

В Словакии был убит известный журналист-расследователь

Сегодня, 16:14
Представители правоохранительных органов в Словакии сообщили о найденных телах журналиста и его девушки в их собственном жилище в городе Велка-Мака. На телах погибших молодых людей полицейские обнаружили огнестрельные ранения.

В Словакии был убит известный журналист-расследователь

 

В данный момент правоохранители в Словакии занимаются тщательным расследованием произошедшего двойного убийства, жертвами которого стал Ян Кучак, прославившийся благодаря своим журналистским расследованиям, а также его подруга. Бездыханное тело 27-летнего журналиста было обнаружено прямо в доме, где ранее проживала пара. В полицию обратились родственники усопшего Яна Кучака после того, как он и его подруга в течение нескольких дней не отвечали на звонки.

Ранее именитое издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что в прошлом году журналист обращался в правоохранительные органы, сообщая об неоднократных угрозах, исходивших в его адрес от бизнесмена Мариана Кочнера.
Александр Вест
Новости по теме
В деревне Словакии полиция нашла большой арсенал оружия
В деревне Словакии полиция нашла большой арсенал оружия

В одной из деревень Словакии местные полицейские обнаружили большое количество огнестрельного оружия. Арсенал из более пяти тысяч орудий находился в селе

Тело 28-летнего бизнесмена найдено в Петербурге
Тело 28-летнего бизнесмена найдено в Петербурге

Тело 28-летнего предпринимателя, который занимал пост генерального директора компании «Океан», было обнаружено накануне в Санкт-Петербурге. Соответствующее

Дело подстрекателя к убийству известного журналиста направлено в суд
Дело подстрекателя к убийству известного журналиста направлено в суд

Известный журналист Игорь Домников был жестоко убит в собственном подъезде. На молодого человека напали неизвестные и забили несчастного парня молотком.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости