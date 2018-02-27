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| | В Подмосковье задержали польского журналиста Томаша Мацейчука

В Подмосковье задержали польского журналиста Томаша Мацейчука

Сегодня, 16:14
Сегодня в Подмосковье был задержан польский журналист и блогер Томаш Мацейчук. Правоохранители оформили акт о нарушении миграционных законов, мужчине грозит выдворение из РФ с запретом на въезд. Об этом проинформировали в пресс-службе Мособлсуда.

В Подмосковье задержали польского журналиста Томаша Мацейчука

 

Мытищинский городской суд принял дело польского деятеля Томаша Мацейчука. Журналиста обвиняют в нарушении миграционных законов, а именно в даче ложных показаний при проведении регистрации. Статья предполагает наложение штрафа с возможным выдворением со страны и последующим запретом на въезд. В пресс-службе Мооблсуда уточнили, что дело Томаша Мацейчука будет рассмотрено сегодня не раньше 16:00 по московскому времени.

Польский блогер «засветился» в нескольких российских шоу. Мацейчук известен благодаря дракам в студии и антироссийским высказываниям. Ранее в его жилище провели осмотр в рамках дела о публикации экстремистского ролика.
Виктория Озерова
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