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| | Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта

Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта

Сегодня, 15:55
Сразу два перуанца расстались с жизнью, выпав из ниши для шасси авиалайнера, куда мужчины забрались для того, чтобы бесплатно улететь в Нью-Йорк из Эквадора. Тела умерших безбилетников сотрудники аэропорта обнаружили прямо на взлётной полосе.

Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта

 

Перуанское издание El Comercio обнародовало информацию о двух незадачливых мужчинах, которые решили попасть в Нью-Йорк не совсем законным путём. Согласно опубликованным материалам, авиалайнер прибыл в Эквадор из Перу. Точная причина смерти безбилетных пассажиров не уточняется, однако, эксперты полагают, что они были вытолкнуты из ниши при уборке шасси на взлёте. Трагедия с незадачливыми перуанцами произошла на территории аэропорта в городе под названием Гуаякиль.

Из-за обнаруженных трупов мужчин авиалайнеру пришлось возвратиться в Эквадор для дополнительной проверки самолёта на предмет присутствия других затаившихся безбилетников. В связи с непредвиденными обстоятельствами аэропорт приостановил свою работу на полтора часа.
Александр Вест
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