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| | В Лондоне эвакуировали Королевский театр из-за угрозы взрыва

В Лондоне эвакуировали Королевский театр из-за угрозы взрыва

Сегодня, 15:39
Из лондонского королевского театра Ковент-Гарден были в экстренном порядке эвакуированы все сотрудники, а также посетители из-за анонимного сообщения, в котором была обнародована информация о возможном нахождении взрывчатки в здании театра.

В Лондоне эвакуировали Королевский театр из-за угрозы взрыва

 

В ряде британских средств массовой информации обнародованы сведения о том, что вследствие анонимного сообщения об угрозе взрыва все посетители и работники лондонского королевского театра эвакуированы. Также эвакуации подвернулись и другие учреждения с высокой посещаемостью людей, расположенные в непосредственной близости с театром. В официальном Twitter-аккаунте королевского театра появилась информация о том, что в данный момент все сотрудники возвращены на свои рабочие места.

В Лондоне эвакуировали Королевский театр из-за угрозы взрыва

 

К зданию театра в Лондоне в краткие сроки прибыли представители правоохранительных органов, которые провели тщательное обследование Ковент-Гардена, не выявившее никаких потенциальных угроз в виде неопознанных предметов, или взрывчатых веществ.
Александр Вест
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