Представитель Дворковича опроверг информацию о ДТП с участием вице-премьера

Telegram-канал Mash распространил информацию об аварии, произошедшей еще 14 февраля в Москве с участием транспорта вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Ответ дала пресс-секретарь чиновника Алия Самигуллина.

Виктория Озерова

Ранее в СМИ появились сведения о ДТП на Щелковском проезде в Москве, произошедшем 14 февраля, с фигурированием вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. По информации Telegram-канала Mash, автомобиль Citroen выезжал с проезда и не пропустил BMW чиновника в нарушение правил дорожного движения. Вице-премьер направлялся в аэропорт для вылета в Кувейт. В отношении провинившегося водителя уже вынесли обвинительный приговор, только Mash не уточнил, какой именно.Представитель Аркадия Дворковича Алия Самигуллина оспорила сведения о ДТП. Она заявила, что 14 февраля чиновник был в Кувейте, после чего отправился на форум в Сочи. За объяснениями пресс-секретарь посоветовала направиться в Управделами президента.