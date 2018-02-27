Во Франции из-за аномальных холодов замерзли насмерть три человека

Европа страдает от аномальных холодов, которые накрыли весь регион. Во Франции, в частности. было зафиксировано трое погибших. Как отмечается, они не имели постоянного места жительства. На данный момент полиция ведет проверку всего произошедшего.

Николай Офицеров

Антициклон, который в местной прессе уже окрестили, как феномен «Москва-Париж» продолжает охлаждение воздуха на территории страны еще с конца прошлой неделе. Во многих регионах страны столбики термометра упали до отметки ниже нуля. Власти 68 департаментов ввели по данному поводу план, согласно которому жителей улиц будут размещать в тепле. Для этого уже выделены 5,3 тысячи мест.По информации местных радиостанций, бездомный замерз в самодельном доме в департаменте Ивелин, что в центральной части Франции. В воскресенье тела двоих бездомных без признаков жизни и с обморожением обнаружили в департаментах Савойя и Дром. Смерть одного из них наступила в результате остановки сердца, а также легочной недостаточности.Согласно метеопрогнозам, вторник станет самым холодным днем недели, во многих департаментах температура будет оставаться отрицательной в течение дня. В большинстве французских регионов сохраняется повышенный оранжевый уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.