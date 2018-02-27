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| | В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО

В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО

Сегодня, 13:00
Сегодня в социальных сетях появилось видео полета НЛО над Кемеровской областью. Запечатлеть странный объект в небе удалось одному из местных жителей.

В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО

 

27 февраля в соцсети «Вконтакте» на аккаунте одного из жителей Кузбасса появилось необычное видео. Житель города Белово сообщил, что пошел на улицу выгулять собаку и заметил в небе странный объект. На кадрах на одном из пустырей поселка Новый городок видно гуляющее животное. На несколько секунд высоко в небе со стороны жилых строений появляется неопознанный летающий объект. Он быстро движется и в мгновение исчезает где-то в облаках. Что это могло быть на самом деле, пока неизвестно. Пользователи не поверили в то, что это настоящий НЛО.

 

Следует отметить, что Кузбасс значится на карте «вторжений НЛО», которая была создана уфологами для пометки всех мест, где часто появляются странные объекты.
Виктория Озерова
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