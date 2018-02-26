Полиция ищет вандалов, разрывших могилу в Калуге

В селе Некрасово Калужской области вандалы разрыли свежую могилу 77-летнего мужчины, захороненного за день до преступления. Полиция выясняет личности злоумышленников.

Дарья Дмитриева

Инцидент произошёл на День защитника Отечества рано утром. Родственники пришли на кладбище помянуть покойного, но там их ждала неприятнейшая картина: раскопана могила, украден крест, разломанные венки, раскурочен гроб покойного.Во время процесса похорон к родственникам умершего подходили неизвестные, которые угрожали разрытием могилы. Оказывается, кладбище на сегодняшний день закрыто для похорон. Чтобы получить разрешение на захоронение, необходимо заранее получить дозволение.Сейчас полиция выясняет, было ли такое разрешение у родственников и ищет вандалов, разрывших могилу.