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| | Премьер Швеции из-за метелицы стал участником ДТП

Премьер Швеции из-за метелицы стал участником ДТП

Сегодня, 17:52
Машина с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном в салоне попала в аварию из-за сниженной видимости в результате метелицы. Инцидент произошел близ населенного пункта Уппсала. Информацию о случившемся распространяют СМИ Швеции.

Премьер Швеции из-за метелицы стал участником ДТП

 

Стефан Левен и другие участники ДТП не получили травм, отделавшись легким испугом. Небольшие повреждения получила машина премьера Швеции, но эту проблему не считают существенной. Аварии произошла в 70 километрах от Стокгольма. Транспортное средство выехало за пределы дороги и столкнулось с заграждением.

По словам Стефана Левена, данная авария одна из самых заурядных, которую может себе представить среднестатистический гражданин. Причин для беспокойства нет, поэтому не стоит драматизировать. Западные СМИ активно распространяют информацию об этой аварии. В Швеции идут обильные осадки в виде снега. Видимость снижена до предела, спасатели рекомендуют водителям без особой надобности не выезжать на автомобилях, пока погода не стабилизируется.
Домбровский Сергей
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