В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек

Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса произошло на юго-западе Канады. В результате инцидента пострадали около 40 человек.

Николай Офицеров

Как сообщают представители местного телеканала CTV, ссылаясь на спасательные службы, инцидент имел место вечером 25 февраля. Автобус с пассажирами передвигался по шоссе от населенного пункта Хоуп в провинции Британская Колумбия. Транспортное средство столкнулось с несколькими легковушками и фурами.По данным издания, семерых пострадавших в срочном порядке госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечается, что в аварию попали также два туристических автобуса. Еще около семидесяти человек после ДТП были доставлены в пункты обогрева. Автомобильная дорога между городами Хоуп и Мерритт на данный момент перекрыта.