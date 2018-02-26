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| | В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек

В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек

Сегодня, 17:40
Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса произошло на юго-западе Канады. В результате инцидента пострадали около 40 человек.

В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек

 

Как сообщают представители местного телеканала CTV, ссылаясь на спасательные службы, инцидент имел место вечером 25 февраля. Автобус с пассажирами передвигался по шоссе от населенного пункта Хоуп в провинции Британская Колумбия. Транспортное средство столкнулось с несколькими легковушками и фурами.

По данным издания, семерых пострадавших в срочном порядке госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечается, что в аварию попали также два туристических автобуса. Еще около семидесяти человек после ДТП были доставлены в пункты обогрева. Автомобильная дорога между городами Хоуп и Мерритт на данный момент перекрыта.
Николай Офицеров
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