СКР выясняет причины внезапной смерти школьницы в ресторане «Макдональдс» в Костроме

23 февраля в ресторане «Макдональдс» в Костроме 16-летняя школьница внезапно почувствовала себя плохо. Медики приехали через полчаса после вызова и констатировали смерть девушки. Сотрудники СКР Костромской области выясняют причины случившегося.

Домбровский Сергей

Юная ученица пошла вместе с подругами в ресторан быстрого питания, расположенный на Октябрьской площади. Девушка пожаловалась на плохое самочувствие и потеряла сознание. Испуганные дети сообщили о случившемся работникам заведения. Взрослые оперативно вызвали скорую. Через 30 минут врачи приехали по указанному адресу, но спасти школьницу не удалось. По информации местных СМИ, погибшая неделей раньше до трагического события жаловалась на боли в сердце.Работники следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент рассматривают различные версии. Диетологи неоднократно предупреждали людей о вреде от употребления фаст-фуда. Пища быстрого приготовления чересчур калорийна и богата жирами. После выяснения всех обстоятельств происшествия обнародуют причину гибели девушки.