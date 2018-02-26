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| | «Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова»

«Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова»

Сегодня, 15:43
Сотрудники «Почты России» во время проверок специализированным оборудованием обнаружили в одной из посылок пулемет «Калашникова» и два карабина. Оружие передавали из Москвы в Забайкалье.

«Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова»

 

Посылку задержали, пулемет «Калашникова» и карабины отправили в полицию. Стражам порядка сообщили информацию о том, кто передавал и куда ее следовало передать. Согласно действующему законодательству России, транспортировать оружие запрещено. Отправителя и адресата ждут неприятности, если они попадут в руки полиции, но правоохранителям предстоит еще задержать нарушителей. На данный момент предполагаемые злоумышленники на свободе.

Стражи порядка намерены выяснить, кто желал передать оружие из Москвы в Забайкалье. Работникам «Почты России» выразили благодарность за хорошо проделанную работу. Седьмого февраля сотрудники данного федерального предприятия тоже пресекли пересылку автомата «Калашникова» и винтовок из столицы в Забайкальский край.
Домбровский Сергей
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