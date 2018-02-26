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| | На видео попала неудавшаяся атака боевика-смертника в Ираке

На видео попала неудавшаяся атака боевика-смертника в Ираке

Сегодня, 11:38
Фанатик из иракской религиозной организации, которая запрещена в Российской Федерации, попытался безуспешно подорвать себя в толпе военных. Этот поступок был зафиксирован на видео.

На видео попала неудавшаяся атака боевика-смертника в Ираке

 

Смертник попытался подобраться к солдатам народного ополчения на расстояние поражающей волны, но попал в поле зрения охраны. Злоумышленник пытался скрыться от солдат, но споткнулся и взорвался на собственной бомбе. По словам очевидцев, смертник был не обучен и вел себя неадекватно в пространстве. Он взмахивал руками, привлекал к себе внимание и всячески выделялся из толпы.

В практике антитеррористических служб Ирака, по свидетельству очевидцев, стал осмотр женщин в ритуальной одежде. Теперь человек в форме может показать удостоверение и сделать то, что запрещено нравственными устоями шариата - снять с женщины паранджу.
Сергей Денисов
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