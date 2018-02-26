На видео попала неудавшаяся атака боевика-смертника в Ираке

Фанатик из иракской религиозной организации, которая запрещена в Российской Федерации, попытался безуспешно подорвать себя в толпе военных. Этот поступок был зафиксирован на видео.

Сергей Денисов

Смертник попытался подобраться к солдатам народного ополчения на расстояние поражающей волны, но попал в поле зрения охраны. Злоумышленник пытался скрыться от солдат, но споткнулся и взорвался на собственной бомбе. По словам очевидцев, смертник был не обучен и вел себя неадекватно в пространстве. Он взмахивал руками, привлекал к себе внимание и всячески выделялся из толпы.В практике антитеррористических служб Ирака, по свидетельству очевидцев, стал осмотр женщин в ритуальной одежде. Теперь человек в форме может показать удостоверение и сделать то, что запрещено нравственными устоями шариата - снять с женщины паранджу.