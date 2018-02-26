Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Таиланде за незаконные секс-тренинги

Неожиданная популярность, свалившаяся на голову так называемому «секс-гуру» Алексу Лесли и его верной соратнице Анастасии Вашукевич, более известной, как Настя Рыбка, завела парочку в тайское СИЗО. Задержали их правоохранительные органы на территории курортной Паттайи, где тренер по пикапу обучал молодых парней правилам быстрых знакомств.

Николай Офицеров

Произошло все непосредственно в прямом эфире во время завершающего семинар десятого дня. Молодые люди как раз хвастались наставнику о своих похождениях и достигнутых успехах с прекрасной половиной, а помощница Лесли снимала все на телефон. В определенный момент в помещение ворвались местные правоохранительные органы и вырвали у девушки из рук телефон.Вашукевич, по имеющимся данным, на данный момент находится в совершенно другом месте на острове Ко Ланта. Там она вместе с Лесли также проводила уроки соблазнения. Вскоре на ее страничке в социальной сети появилась публикация, что она вместе с Лесли находится в тайской тюрьме, но пока никаких объявлений ей предъявлено не было.Местная пресса сообщила о том, что правоохранители допросили всех участников, но уже вскоре отпустили их. Организаторов тренинга сурово оштрафовали.