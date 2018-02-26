Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом СКР выясняет причины внезапной смерти школьницы в ресторане «Макдональдс» в Костроме «Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова» Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек» Робот Анна обслужит корпоративных клиентов Сбербанка Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» поздравляют с беременностью
| | Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Таиланде за незаконные секс-тренинги

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Таиланде за незаконные секс-тренинги

Сегодня, 11:17
Неожиданная популярность, свалившаяся на голову так называемому «секс-гуру» Алексу Лесли и его верной соратнице Анастасии Вашукевич, более известной, как Настя Рыбка, завела парочку в тайское СИЗО. Задержали их правоохранительные органы на территории курортной Паттайи, где тренер по пикапу обучал молодых парней правилам быстрых знакомств.

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Таиланде за незаконные секс-тренинги

 

Произошло все непосредственно в прямом эфире во время завершающего семинар десятого дня. Молодые люди как раз хвастались наставнику о своих похождениях и достигнутых успехах с прекрасной половиной, а помощница Лесли снимала все на телефон. В определенный момент в помещение ворвались местные правоохранительные органы и вырвали у девушки из рук телефон.

Вашукевич, по имеющимся данным, на данный момент находится в совершенно другом месте на острове Ко Ланта. Там она вместе с Лесли также проводила уроки соблазнения. Вскоре на ее страничке в социальной сети появилась публикация, что она вместе с Лесли находится в тайской тюрьме, но пока никаких объявлений ей предъявлено не было.

Местная пресса сообщила о том, что правоохранители допросили всех участников, но уже вскоре отпустили их. Организаторов тренинга сурово оштрафовали.
Николай Офицеров
Новости по теме
Навальный взял интервью у Алекса Лесли и Насти Рыбки
Навальный взял интервью у Алекса Лесли и Насти Рыбки

На видеохостинге YouTube на официальном канале известного российского оппозиционера Алексея Навального была обнародована видеозапись с интервью, которое дала

Настя Рыбка и Алекс Лесли снялись в откровенной фотосессии в ОАЭ
Настя Рыбка и Алекс Лесли снялись в откровенной фотосессии в ОАЭ

Тюменский фотограф Максим Денисенко опубликовал фотографию с обнаженными Настей Рыбкой и Алексом Лесли. Снимок известных личностей появился в соцсети Instagram.

Ульяновским курсантам, снявшимся в фетиш-клипе, даст урок секс-тренер Лесли
Ульяновским курсантам, снявшимся в фетиш-клипе, даст урок секс-тренер Лесли

Секс-тренер Алекс Лесли встал на защиту ульяновских курсантов, снявших фетиш-клип. Он намерен написать самому президенту с просьбой уволить губернатора

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости