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| | В Москве пенсионерка упала на рельсы на станции метро «Лубянка»

В Москве пенсионерка упала на рельсы на станции метро «Лубянка»

Вчера, 22:47
Сегодня вечером 67-летняя жительница столицы упала на рельсы на станции метро «Лубянка» Сокольнической линии.

В Москве пенсионерка упала на рельсы на станции метро «Лубянка»

 

Случай произошел в 20:00 – пенсионерка упала на путь из-за неосторожности. В 20:03 пострадавшую удалось извлечь сотрудникам УВД на Московском метрополитене. Женщина преклонного возраста упала на рельсы тогда, когда поезд отсутствовал.

Женщину направили в комнату полиции и позвонили в «Скорую помощь». Медперсонал констатировал у москвички растяжение мягких тканей, а также многочисленные ушибы. Известно, что сейчас движение вводится в график, так как произошедший инцидент никак не отразился на работе станции – все службы сработали максимально оперативно.

Ранее подобный случай произошел с пассажиром, который упал с эскалатора на станции «Лубянка». Врачи констатировали у пострадавшего сотрясение мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму.
Татьяна Преображенская
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