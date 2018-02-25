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| | Ока с тремя рыбаками провалилась под лед в Калининградской области

Ока с тремя рыбаками провалилась под лед в Калининградской области

Вчера, 21:45
Машина марки Ока ушла под лед в Куршском заливе в районе поселка Заливино Калининградской области. Известно, что в Оке находились три рыбака. Региональное управления МЧС сообщает, что двое спаслись, а третий погиб.

Ока с тремя рыбаками провалилась под лед в Калининградской области

 

Все произошло 25 февраля, около 16:55. Спасатели прибыли на место происшествия на катере с воздушной подушкой и эвакуировали пострадавших. Незадачливым рыбакам тут же была оказана медицинская помощь. Предположительно третий мужчина так и остался в машине, так как не смог выбраться. Автомобиль «Ока» еще не был поднят сотрудниками МЧС на поверхность и остался в воде.

Известно, что ранее был проведен осмотр льда на Куршском и Калининградском заливах, с выявлением трещин. Мужчины неосмотрительно вышли на рыбалку, несмотря на рекомендации воздержаться от пребывания на ломком льду. В настоящее время инцидент расследуют сотрудники полиции.
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