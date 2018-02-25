В Москве трамвай столкнулся с автомобилем

В районе Строгино на северо-западе Москвы трамвай столкнулся с легковым автомобилем, в связи с чем было временно остановлено движение всех трамваев в этом районе.





Пелагея Лебединская

На улице Катукова случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и общественного транспорта - трамвая. По последним данным, жертв нет, лишь повреждена электрическая сеть, из-за чего было остановлено движение всех трамваев. Пассажиры трамвая были эвакуированы и отправлены на другой общественный транспорт. На ДТП приехали сотрудники ГИБДД, которые выясняют причину аварии. Виновник происшествия будет наказан.В данный момент на место ДТП прибыла ремонтная бригада, которая восстанавливает электрическую сеть, и в ближайшее время снова возобновят движение трамваев.