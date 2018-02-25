Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | В Москве трамвай столкнулся с автомобилем

В Москве трамвай столкнулся с автомобилем

Сегодня, 17:24
В районе Строгино на северо-западе Москвы трамвай столкнулся с легковым автомобилем, в связи с чем было временно остановлено движение всех трамваев в этом районе.


В Москве трамвай столкнулся с автомобилем

 

На улице Катукова случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и общественного транспорта - трамвая. По последним данным, жертв нет, лишь повреждена электрическая сеть, из-за чего было остановлено движение всех трамваев. Пассажиры трамвая были эвакуированы и отправлены на другой общественный транспорт. На ДТП приехали сотрудники ГИБДД, которые выясняют причину аварии. Виновник происшествия будет наказан.

В данный момент на место ДТП прибыла ремонтная бригада, которая восстанавливает электрическую сеть, и в ближайшее время снова возобновят движение трамваев.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
В Москве трамвай столкнулся с автомобилем
В Москве трамвай столкнулся с автомобилем

В Москве по улице Симферопольской произошло ДТП, во время которого трамвай столкнулся с легковушкой. К месту аварии вызвали медиков и сотрудников полиции.

На востоке Москвы по шоссе Энтузиастов остановлено движение трамваев из-за ДТП
На востоке Москвы по шоссе Энтузиастов остановлено движение трамваев из-за ДТП

Представители УГИБДД России передают, что сегодня на востоке Москвы по шоссе Энтузиастов остановлено движение трамваев. Причиной тому стало ДТП, в котором

На востоке Москвы упавшее дерево заблокировало движение трамваев
На востоке Москвы упавшее дерево заблокировало движение трамваев

В пресс-службе департамента транспорта столицы Российской Федерации сообщили, что на востоке Москвы упавшее дерево заблокировало движение трамваев. Инцидент

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости