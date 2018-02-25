В Москве грумер избила собаку во время процедуры

Работница грумер-отдела жестоко избила собаку, которую принесли в салон. Инцидент произошел в одном из московских салонов.

Никита Готский

Происшествие засняла камера наблюдения салона. Как стало известно, девушка, избившая пса, трудится грумером в организации «Собачья жизнь» в российской столице. Не так давно девушке отдали собаку, дабы та могла вычесать колтуны и подравнять шерсть животного. Пес появился в салоне непоседливым и веселым, а забрали его хозяев с порезами на шкуре и чересчур нервным.Что произошло, удалось выяснить только спустя несколько дней. Администратор заведения предоставил запись с камеры наблюдения, благодаря которой стало известно, как грумер работала с собакой. На кадрах заметно, как девушка вычесывает четверолапому шерсть, держа его за передние лапы. Зверек пытается вырваться, а мастер бьет его морде, крутит лапы и сильно прижимает к столу.