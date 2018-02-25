В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 рейсов

По данным сервиса «Яндекс. Расписание» стало известно, что за сегодняшний день во всех аэропортах Москвы были задержаны или вовсе отменены более 20 вылетов пассажирских лайнеров.

Пелагея Лебединская

В аэропорту «Домодедово» были задержаны с вылетом пять рейсов и 15 самолетам вовсе запрещен вылет. Аэродром «Шереметьево» задержал с вылетом четыре пассажирских лайнера. В аэродроме «Внуково» - один задержан. Многие пассажиры очень возмущены таким неожиданным поворотом событий. Администрация аэродромов приносит свои извинения за причиненные неудобства и обещает в ближайшее время все исправить. В связи с чем связаны такие изменения в расписании перелетов воздушного транспорта неизвестно.Отметим, что в Москве и области 24 февраля метеорологами был объявлен, из-за резкого изменения погодных условий и больших морозов, четвертый уровень опасности, который скорее всего и повлиял на отмену перелетов самолетов.