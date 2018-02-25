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| | В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 рейсов

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 рейсов

Сегодня, 14:02
По данным сервиса «Яндекс. Расписание» стало известно, что за сегодняшний день во всех аэропортах Москвы были задержаны или вовсе отменены более 20 вылетов пассажирских лайнеров.

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 рейсов

 

В аэропорту «Домодедово» были задержаны с вылетом пять рейсов и 15 самолетам вовсе запрещен вылет. Аэродром «Шереметьево» задержал с вылетом четыре пассажирских лайнера. В аэродроме «Внуково» - один задержан. Многие пассажиры очень возмущены таким неожиданным поворотом событий. Администрация аэродромов приносит свои извинения за причиненные неудобства и обещает в ближайшее время все исправить. В связи с чем связаны такие изменения в расписании перелетов воздушного транспорта неизвестно.

Отметим, что в Москве и области 24 февраля метеорологами был объявлен, из-за резкого изменения погодных условий и больших морозов, четвертый уровень опасности, который скорее всего и повлиял на отмену перелетов самолетов.
Пелагея Лебединская
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