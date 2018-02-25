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| | В Петербурге грабят таксистов

В Петербурге грабят таксистов

Сегодня, 13:24
В отделение полиции в Санкт-Петербурге поступило заявление о вооруженном ограблении таксистов. За одну ночь 24 февраля были ограблены два водителя такси.

В Петербурге грабят таксистов

 

Первый случай произошел в Красносельском районе на улице Маршала Казакова. Со слов 22-летнего таксиста стало известно, что двое мужчин сели к нему в автомобиль в качестве пассажиров, а потом, угрожая огнестрельным оружием, забрали у него деньги в количестве 6 000 рублей и ценные вещи. После чего скрылись в неизвестном направлении. Второе ограбление случилось на проспекте Обуховской Обороны, буквально через несколько часов от первого случая. Был ограблен таким же способом 23-летний водитель такси, у него отобрали 6 900 рублей и ценные вещи.

В данный момент по данному факту преступлений ведется расследование, открыто уголовное дело. Согласно показаний потерпевших, были созданы фотороботы грабителей, правоохранительные органы пытаются установить их личности.
Пелагея Лебединская
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