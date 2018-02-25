В Новочеркасске нашли мертвеца за рулем машины

Как сообщают местные СМИ, сосед по гаражу ощутил непонятный запах из помещения для стоянки автомобилей, после чего он позвонил сыну соседа. Тот немедленно явился на место и увидел мертвого родителя за рулем транспортного средства. Трагический инцидент произошел два дня назад на улице Искры. В данное время местные стражи правопорядка определяют причины и детали произошедшего случая. Согласно предварительным данным, следов насилия на теле умершего не найдено. Живым мужчину в последний раз видели 20 февраля нынешнего года.
В Новочеркасске нашли мертвеца за рулем машиныСегодня, 12:26
В южной части Москвы нашли труп мужчины. Он находился под трамвайным мостом. Об этом сообщают местные СМИ.
В Петербурге утром 26 октября в жилом доме, расположенном по улице Гражданский проспект, нашли мертвого мужчину. Подчеркивается, что на теле у покойного была
В Невском районе Петербурга вчера во второй половине дня на детской площадке обнаружили тело пятидесятилетнего мужчины. На погибшем не было выявлено следов