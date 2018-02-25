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| | В Новочеркасске нашли мертвеца за рулем машины

В Новочеркасске нашли мертвеца за рулем машины

Сегодня, 12:26
На территории Новочеркасска обнаружили тело мужчины. Человека без признаков жизни на водительском сидении нашел его сын.

В Новочеркасске нашли мертвеца за рулем машины

 

Как сообщают местные СМИ, сосед по гаражу ощутил непонятный запах из помещения для стоянки автомобилей, после чего он позвонил сыну соседа. Тот немедленно явился на место и увидел мертвого родителя за рулем транспортного средства. Трагический инцидент произошел два дня назад на улице Искры. В данное время местные стражи правопорядка определяют причины и детали произошедшего случая. Согласно предварительным данным, следов насилия на теле умершего не найдено. Живым мужчину в последний раз видели 20 февраля нынешнего года.
Никита Готский
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