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| | В красноярской сельской школе рухнула крыша

В красноярской сельской школе рухнула крыша

Сегодня, 12:03
В селе Красноярского края обрушилась школьная крыша. Об аварийном состоянии помещения спортивного зала знал депутат Александр Глисков.

В красноярской сельской школе рухнула крыша

 

К счастью, пострадавших нет, так как в это время в здании спортивного зала школы не было людей. Обрушение произошло в День защитника отечества, но известно об этом стало только через два дня.

 

Сейчас же говорится о том, что районная администрация собирались самостоятельно решить вопрос с ремонтом Альгинской школы, даже детей уже возили на уроки в школы ближайших населённых пунктов. Но, видимо, не успели, так как не были готовы, что крыша так быстро обрушится.

В школе дети не только получали образование, но и была библиотека и фельдшерско-акушерский пункт.
Дарья Дмитриева
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