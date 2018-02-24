Врачи ввели в искусственную кому сорвавшегося с высоты артиста цирка Запашного

Следует отметить, что трагедия случилась в спорткомлексе «Ойрат-арена», где во время исполнения трюка у гимнаста Антона оборвался трос. Номер был очень опасным и чтобы сделать его как можно эффектнее братья-близнецы отказались от страховки.
Врачи ввели в искусственную кому сорвавшегося с высоты артиста цирка ЗапашногоВчера, 22:44
Шестилетняя дочь Аскольда Запашного сыграет главную роль в спектакле Большого московского цирка. Об этом братья Запашные сообщили в ходе пресс-конференции.
Во время выступления на рождественском представления артист Пермского цирка сорвался с высоты. О происшествии первыми сообщили зрители, присутствовавшие на
В Лужниках во время шоу братьев Запашных на цирковой арене из-под купола упал акробат Сергей Дударев. Говорят, что все закончилось хорошо, мужчина не