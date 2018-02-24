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| | Врачи ввели в искусственную кому сорвавшегося с высоты артиста цирка Запашного

Врачи ввели в искусственную кому сорвавшегося с высоты артиста цирка Запашного

Вчера, 22:44
Акробат цирка Запашного Антон Мартынов сегодня во время исполнения номера в Элисте сорвался с высоты и получил черепно-мозговую травму. Врачи ввели молодого человека в искусственную кому. Подробности уточняются.

Врачи ввели в искусственную кому сорвавшегося с высоты артиста цирка Запашного

 

Следует отметить, что трагедия случилась в спорткомлексе «Ойрат-арена», где во время исполнения трюка у гимнаста Антона оборвался трос. Номер был очень опасным и чтобы сделать его как можно эффектнее братья-близнецы отказались от страховки.
Татьяна Преображенская
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